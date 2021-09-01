Нигматулин: Послание Президента задает четкий вектор законотворческой работы

Мажилис создаст прочную законодательную базу для системной модернизации страны, намеченной в Послании Президента Казахстана. Об этом сегодня на пленарном заседании Мажилиса заявил председатель Палаты Нурлан Нигматулин, сообщает zakon.kz.

Предваряя обсуждение повестки первого во второй парламентской сессии пленарного заседания Мажилиса, спикер Палаты акцентировал внимание депутатского корпуса на приоритетах, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, с которым Президент выступил на открытии сессии.

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Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании представил стране масштабный и конкретный план дальнейших реформ, направленных, прежде всего, на социально-экономическое развитие Казахстана после пандемии. Большой блок задач поставлен для повышения эффективности системы здравоохранения, качества образования, совершенствования региональной политики, - сказал Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса также акцентировал внимание на таких задачах, как улучшение бюджетно-финансовой системы, продолжение политической модернизации страны.

Все эти поручения задают четкий вектор и для законотворческой работы Парламента в предстоящий период. И нам, депутатам Мажилиса, необходимо качественно и оперативно создать прочную законодательную базу для системной модернизации страны, намеченной в Послании Президента Казахстана, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

При этом, говоря о законопроектах, над которыми депутатам предстоит работать, Спикер Мажилиса отметил законопроект о промышленной политике, который сейчас находится на рассмотрении в Палате. Нурлан Нигматулин акцентировал внимание и на законопроектах о развитии агломераций, о профессиональной квалификации, разработать и принять которые поручил Президент страны.

Необходимо будет принять поправки в бюджетное законодательство по внедрению блочного бюджета с повышением ответственности администраторов бюджетных программ. О необходимости этого неоднократно говорилось депутатами в этом зале, - отметил председатель Мажилиса.

Также депутатам предстоит создать законодательную базу для возвращения в экономический оборот замороженных активов, гармонизировать нормы Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленными на отмену смертной казни.

Впереди у мажилисменов работа и над проектом Социального кодекса.

Всю работу над этими и другими законопроектами мы будем вести, как это у нас принято, открыто и транспарентно, в тесном взаимодействии и при самом активном участии представителей как гражданского общества, так и средств массовой информации. Нам предстоят большие, серьезные задачи, и мы должны будем, как всегда, оперативно ими заняться и достичь высоких результатов, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил масштабные задачи для развития ветеринарии, АПК, цифровизации, улучшения экологии, развития безопасной атомной энергетики. Также Президент поручил Правительству разработать меры для повышения уровня минимальной заработной платы.