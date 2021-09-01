Финансовая динамика "КазМунайГаза" постепенно улучшается

Национальная компания стремится к достижению докризисных показателей. Об этом во время онлайн-брифинга по финансовым итогам за 6 месяцев рассказал заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев.

По его словам, показатели EBITDA, чистая прибыль, свободный денежный поток сложились лучше, чем в первом полугодии 2020 года, а также по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Это связано с реализацией антикризисной программы в 2020 году и сокращением операционных и капитальных затрат.

Так, "КазМунайГаз" в первом полугодии 2021 года получил 644 млрд тенге чистой прибыли. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года прибыль составила 21 млрд тенге.

Выручка компании составила 3,1 трлн тенге, что тоже превышает прошлогодние показатели на 38,5%. Основное положительное влияние на динамику выручки оказали рост цены на нефть марки Brent Dated на 62,2%, которое компенсировало падение объемный показателей.

В связи со стабилизацией мировых цен на нефть КМГ постепенно наращивает добычу. Так, к примеру, в июне этого года с учетом долей в СП было добыто 1 755 тыс. тонн нефти, а в июле - 1 852 тыс. тонн.

Ожидается, что по итогам года КМГ будет добыто около 21,5-21,7 млн тонн нефти. Это положительно скажется на объемах транспортировки, переработки, заказах для подрядных компаний, выплатах в бюджет, - отметил Д.Карабаев.

Также он рассказал, что за отчетный период "КазМунайГаз", без учета совместных предприятий, выплатил свыше 300 млрд тенге различных налогов в бюджет страны. Акционеры получили дивиденды на сумму 50 млрд тенге.

Хотя производственные показатели все еще ниже докризисных цифр, но можно наблюдать заметное улучшение финансовых показателей компании. Некоторые из них уже выше, чем в 2019 году. Тем не менее, мы не собираемся расслабляться. Компания продолжает деятельность в режиме максимального удержания затрат, - резюмировал Карабаев.