Кто выйдет по амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Казахстана

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты взяли в работу законопроект РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", который направлен на амнистию некоторой категории преступников, передает корреспондент zakon.kz.

Данный законопроект разработан во исполнение поручения главы государства от 29 октября 2020 года.

Документ направлен на освобождение от наказания и уголовной ответственности, сокращение неотбытой части наказания лиц, содержащихся в уголовно-исполнительной системе и содержащихся на учете службы пробации, на основе принципов гуманизма и 30-летия Независимости РК, - сказал депутат Арман Кожахметов.

Он пояснил, что проект закона позволит освободить осужденных за совершение преступлений, которые не несут серьезную угрозу безопасности обществу и государству, в том числе из социально уязвимых категорий граждан страны.

Оксана Скибан, Нур-Султан