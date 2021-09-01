На 5,5 года осудили фальшивомонетчика в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу задержали крупного сбытчика фальшивых евро, сообщает zakon.kz.

Так, гражданин Б. Корганбаев организовал мошенническую схему поддельных евро, ранее приобретенных в Республике Узбекистан, за 50% от стоимости, которые начал сбывать различными способами. Сотрудники Территориального департамента выявили факт сбыта клиентам 4000 евро работниками одного из банков Шымкента. В ходе следственных действий доказана причастность Б. Корганбаева к сбыту этих денег, - рассказали в пресс-службе АФМ.

Ранее он был судим за мошеннические действия. Кроме этого, за полученные в долг средства в тенге от знакомых он расплачивался фальшивыми евро.

Всего Корганбаев незаконно сбыл 10 тыс. фальшивых евро номиналом 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме. За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 года лишения свободы, - сказали в КФМ.

Как отметили в АФМ РК, раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных, так как основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается только тогда, когда они уже находятся в обороте. Как правило, местом обнаружения подделки купюр являются банки и торговые точки. При этом уголовная ответственность предусмотрена как за изготовление, так и за сбыт фальшивых купюр.





