Президент поручил решить острые вопросы, вызывающие широкий общественный резонанс - эксперт

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил в Парламенте с Посланием народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", в котором озвучил ряд инициатив по дальнейшему развитию страны в постпандемический период, а также особо отметил важность качественной подготовки принимаемых законопроектов. Своим мнением по этому поводу поделилась ученая-юрист Халида Ажигулова, сообщает zakon.kz.

Глава государства считает, что парламентарии всегда должны проявлять настойчивость в защите интересов народа, каждое их решение должно приниматься с учетом потребностей граждан и возможностей государства.

В прошлом году я принимала участие в качестве эксперта в парламентской рабочей группе по внесению изменений в законы РК "О выборах" и "О политических партиях" касательно гендерной и возрастной квоте в избирательных партийных списках, - говорит ученая-юрист по правам человека, директор Центра исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества Евразийского технологического университета Халида Ажигулова. - Тогда эти требования касались только партийных списков, но не распределения депутатских мандатов в Парламенте и местных маслихатах. К сожалению, не все партии соблюли 30% квоту при распределении депутатских мандатов после прошедших выборов в январе этого года. Поэтому я поддерживаю поручение Президента Токаева, что теперь важно закрепить норму об обязательной квоте для не менее 30% женщин и молодежи при распределении депутатских мандатов, а не только на уровне партийных списков. Также я поддерживаю такую же обязательную квоту для лиц с особыми потребностями.

Почему важны такие квоты? Такие квоты важны для создания реально инклюзивного и устойчивого общества и принятия социально справедливых законов. В развитом демократическом, правовом и социальном государстве законы должны приниматься большинством, но с обязательным учетом потребностей социально уязвимых групп граждан, для того чтобы быть инклюзивными и недискриминационными, считает эксперт.

Также важным она отметила, то, что подобные квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями называются ВРЕМЕННЫМИ МЕРАМИ. С одной стороны, они являются примером позитивной дискриминации, но это вынужденная мера, до тех пор, пока не будут устранены ВСЕ барьеры на пути этих социальных групп в политику.

С другой стороны, большее разнообразие политиков и лучшая представленность женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в Парламенте и маслихатах – это важное условие для дальнейшей демократизации и политической стабильности нашей страны.

Также я рада, что Президент дал поручения по решению ряда острых вопросов, которые вызывают широкий общественный резонанс и протестные настроения даже у доселе аполитичных граждан, - комментирует Халида Ажигулова. - Например, проблемы хаотичной и уплотняющей застройки городов, незаконной вырубки лесов и зеленого фонда под строительство, загрязненного воздуха. Многие проблемы не решаются, потому что местные исполнительные органы не реагируют на жалобы граждан, никак не решают социальные проблемы, поэтому у населения обоснованно возникают претензии к отдельным акимам, что они работают не в интересах народа, а в интересах отдельных частных лиц – недобросовестных застройщиков и недобросовестных предпринимателей.

Фраза Президента "Госаппарат должен работать в интересах населения" - это, по сути, выговор всем тем акимам и недобросовестным чиновникам, которые забывают, что должны действовать ВСЕГДА в интересах населения. Уверена, что скорейшее введение прямых выборов акимов районов и городов поможет повысить персональную ответственность акимов перед своими избирателями и качество их работы.

Наконец, хочу отметить важность поручения Президента правоохранительным органам продолжить борьбу с бытовым насилием.

Такое поручение было впервые дано Президентом в 2019 году. К сожалению, за эти два года ситуация с бытовым насилием в нашей стране только ухудшилась: уровень бытового насилия, в том числе изнасилования несовершеннолетних и убийств членов семьи, неуклонно растет, а правоохранительные органы до сих пор не предложили реально эффективные меры по противодействию бытовому насилию. Я и мои коллеги юристы, ученые и общественные деятели регулярно направляем в МВД и Генпрокуратуру многочисленные предложения по снижению бытового насилия. Надеемся, что после этого Послания необходимые меры будут приняты, - полагает эксперт.

Торгын Нурсеитова