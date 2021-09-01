Токаев поздравил Мирзиеева

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Шавкату Мирзиееву, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, президент от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравил лидера Узбекистана и весь узбекский народ с 30-летием Независимости.

Эту знаменательную дату братский Узбекистан встречает в статусе сильного и процветающего государства, которому присущи общенациональная сплоченность, высокие темпы экономического развития, заслуженный авторитет в мировом сообществе. Нет сомнений в том, что, твердо поддерживая вашу созидательную политику и успешно претворяя в жизнь широкомасштабные реформы, узбекский народ продолжит движение по пути устойчивого развития, - отмечает глава нашего государства.

Токаев высоко оценил уровень стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана, отвечающего коренным интересам народов двух стран.

Уверен, наша совместная с вами работа будет и впредь служить на благо полноценной реализации огромного потенциала казахско-узбекского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках региональной и международной кооперации, - подчеркивается в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиееву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана - благоденствия и прогресса.