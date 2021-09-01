В пяти регионах Казахстана в ходе спецоперации задержаны 28 участников ОПГ

Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности с привлечением подразделений специального назначения МВД, на территории города Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей проведена спецоперация по пресечению деятельности опасной организованной группировки. В результате стражами порядка были задержаны 28 участников, передает zakon.kz.

Ход спецоперации по пресечению деятельности опасной организованной группы координировала Генеральная прокуратура Республики Казахстан, информирует сайт polisia.kz.

Из 28 участников ОПГ, 16 взяты под стражу. Во время обыска из 53 объектов был изъят арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также обнаружена спецтехника для слежки. Преимущественно группа действовала в южном регионе страны, что негативно влияло на криминогенную обстановку.