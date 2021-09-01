Для гражданского общества является важным право на управление делами государства – эксперт

Маргарита Ускембаева, президент Общественного фонда "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана", директор приюта жертв бытового насилия "Араша" поделилась своим мнением о Послании Президента, сообщает zakon.kz.

Хотелось бы сказать о Послания нашего Президента, где он обращается к депутатам и призывает их разрабатывать качественные законопроекты. В этом году был на обсуждении законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию, но в силу, на мой взгляд, слабой подготовленности со стороны депутатского корпуса, дискуссии в обществе и не совсем успешной модерации процесса обсуждения гражданским обществом, госорганами, гражданами страны, данный законопроект задвинули в долгий ящик. Считаю, это неприемлемо, законопроект этот очень востребован, он очень нужен и требуется действительно очень качественная его доработка самим депутатским корпусом.

А что касается нас, общественности, в частности, я являюсь директором приюта жертв бытового насилия "Араша", мы пятый год работаем, у нас колоссальный опыт и мы могли бы как представители гражданского общества быть очень полезными в доработке и принятии этого законопроекта.

Очень важным для нас, для гражданского общества является право на управление делами государства. В связи с этим в контексте Послания Президента я услышала призыв для гражданского общества - быть активными, участвовать в делах государства.

В связи с этим, хочу сказать, что у нас в Казахстане борьба с насилием проводится серьезно, особенно в последние годы. И в своем Послании в прошлом году Президент акцентировал внимание на вопросах предотвращения насилия в отношении женщин и девочек, бытового насилия и в Казахстане создан кризисный центр как государственный, так и неправительственными организациями - НПО.

Наш фонд проводит мониторинговые исследования деятельности кризисных центров в Казахстане, в 17 регионах. И наш мониторинг показал, именно кризисные центры, открытые неправительственными организациями, отличают оперативность, своевременность, высокое качество оказания услуг. И, самое главное, кризисные центры и приюты работают круглосуточно, имеют телефоны доверия и реагируют на все звонки, обращения граждан, переживших бытовое насилие женщин и девочек, но есть случаи, когда и мужчины обращаются. И своевременно, очень быстро, мобильно работают, и оказывают помощь, принимают в приюты в любое время суток, в праздничные и выходные дни.

И в целом выстроена хорошая инфраструктура по предоставлению услуги. Очень строго следуют стандарту оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия. Следовательно, кризисные центры даже гораздо эффективнее. И при том, что мы знаем, что и у бюджета существенная разница по сравнению с бюджетом государственных кризисных центров в разы.

Существует такая парадоксальная ситуация, стандарт у нас на всех один, граждане одной страны обращаются к этим услугам но, тем не менее, бюджет государственным кризисным центрам выделяется больше, чем НПО.

Поэтому предлагаю поддерживать именно кризисные центры и приюты для жертв бытового насилия, созданные НПО, причем на длительный период - до трех, до пяти лет заключался бы договор на предоставление услуг, а не так, как сейчас – на один год и тогда очень сложно поддерживать инфраструктуру, материально-техническую базу, хотя НПО прилагают максимум усилий и привлекают не только государственные средства, но и средства грантовые, получающие от международных организаций, спонсорскую помощь, благотворительную, откликаются общественность, граждане, представители бизнеса, общества и так далее.

Таким образом, считаю, требуется большая поддержка кризисных центров и приютов, созданных НПО, потому что это качественно, это своевременно и эта помощь доходит до каждой женщины, до каждой девочки.

Хотела бы еще дополнить в части внедрения бюджетных правил в стране, о которых сказал Президент. Он подчеркнул, что требуется свод правил по управлению государственными финансами. В этой части я бы тоже хотела сказать о важности участия гражданского общества, именно НПО, в формировании бюджетной политики, в обсуждении бюджетов текущих и их утверждении на предстоящие годы.

И здесь очень важно использовать инструмент именно гендерного анализа, то есть бюджета, рассматривать его, анализировать с точки зрения гендерной перспективы. Именно гендерные бюджеты позволяют в равной степени справедливо распределять бюджеты с учетом нужд и потребностей женщин и мужчин.

В целом необходимо использовать инструменты гендерного анализа, бюджета. И это еще раз подчеркивалось - именно необходимость внедрения гендерного анализа в концепцию семейной гендерной политики до 2030 года.

Поэтому очень логично было то, что Президент акцентировал внимание на необходимости свода бюджетных правил. И в этом процессе имеют право участвовать все.

Также считаю важным то, что Президент подчеркнул необходимость повышения качества высшего образования. Здесь акцент опять же сделан на дуальном образовании, необходимости уделять много учебного времени на прохождение именно практики студентами. Не секрет, обучение в университетах в основном носит теоретический характер, студенты мало знакомятся с промышленностью, с производством. То есть конкретно с теми отраслями, конкретно с теми предприятиями, учреждениями, куда они потом пойдут работать.

В частности, хотелось бы акцентировать внимание и на социальной работе. В этой части наш фонд, общественная организация, тоже мог бы выступать эффективным партнером государства по обеспечению рабочими местами и организацией практик. Например, в нашем Институте равных прав и равных возможностей мы подписали договоры с КазНУ имени аль-Фараби по специальности "социальная работа" и мы обеспечиваем студентов, магистров, бакалавров практической базой, они приходят к нам на практику, пишут свои дипломные магистерские работы и так далее. Я, например, веду практические курсы в КазНУ по деятельности как раз таки кризисных центров, по работе с жертвами бытового насилия, мы разрабатываем практические программы, проводим анализ деятельности кризисных центров, качество предоставляемых услуг, анализируем стандарты, законодательства в вопросах предотвращения бытового насилия. Таким образом, именно участие, взаимодействие НПО в вопросах обеспечения практической помощи университетам, учебным заведениям очень важно.

Подготовила Торгын Нурсеитова