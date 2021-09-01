Россияне обсуждают стоимость одежды детей Джигана на школьной линейке

Дети рэпера Джигана и предпринимательницы Оксаны Самойловой отправились в частную школу в одежде люксовых брендов, передает zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram бизнесвумен.

33-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует вместе с мужем и дочерями Леей и Ариелой на праздничной линейке.

На размещенных кадрах девочки запечатлены в школьной форме, а также кожаных лоферах и черных гольфах итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Цена последних составляет четыре тысячи рублей за пару.

Ранее стало известно, что обе девочки отправятся учиться в частную школу Russian International School, которая расположена в Барвихе. Отмечается, что год обучения в заведении стоит более 1,7 миллиона рублей. Кроме того, родителям пришлось заплатить 500 тысяч рублей за поступление младшей дочери Леи в первый класс, - пишет lenta.ru.