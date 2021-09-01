Семьям погибших при взрывах под Таразом пообещали оказать помощь

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и секретарь Жамбылского областного маслихата Махметгали Сарыбеков посетили семьи военнослужащих и пожарных Танирбергена Торебекова, Гафана Куатбека, Алиби Кенеса, Адилета Адильбека, Сергея Заикина, погибших в результате взрыва в Байзакском районе, передает zakon.kz.

Бердибек Сапарбаев выразил соболезнования семьям погибших от себя лично и от имени Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева, - пишет пресс-служа акима региона.

Они подчеркнули, что военнослужащие геройски погибли при исполнении служебных обязанностей, и заверили, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь со стороны государства.

Их подвиг будет достойно оценен и навсегда останется в наших сердцах, - сказал аким области.

26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы.

Быстро пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов.

В результате 15 человек погибли.