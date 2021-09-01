Казахстан продолжит наращивать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Нурлан Ногаев, передает zakon.kz.

Нурлан Ногаев поблагодарил участников встречи за плодотворное сотрудничество, отметив, что принятые меры оказывают благоприятное влияние на мировые нефтяные рынки. Казахстан продолжит работу над исполнением своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, - сообщает пресс-служба МЭ РК.

По итогам заседания было принято решение о продолжении коллективного увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 млн бар/сут.

Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в сентябре составит 1,508 млн барр/сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. барр/сутки.