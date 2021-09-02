Названы валюты, которым грозит исчезновение

Некоторые валюты могут в скором времени исчезнуть с лица Земли, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Прайм".

Причины разные: одни могут уйти в историю вместе с государством или в случае образования нового экономического пространства, другие могут стать жертвой кризисов и гиперинфляции, заявил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Подобный сценарий возможен в Афганистане, где под ударом оказалась местная валюта афгани. Сейчас она сильно подешевела, а страна находится на грани экономического коллапса. В ближайшем будущем афгани может стать простой бумажкой, на которую ничего нельзя купить.

Также эксперт напророчил печальное будущее зимбабвийскому доллару. Эта валюта существовала в 1981-2009 годах, но из-за невероятной гиперинфляции была отменена, поскольку в оборот была выпущена купюра в 100 триллионов зимбабвийских долларов. Банкнотами низкого номинала было гораздо выгоднее обклеивать стены. Их использовали в туалетах, поскольку туалетная бумага стоила значительно дороже.

В 2019 году Зимбабве снова ввело в оборот свой доллар, но за год он уже успел подешеветь на 600 процентов.