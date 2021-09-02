10 наиболее загрязненных городов будут газифицированы

10 наиболее загрязненных городов нужно газифицировать и перевести на альтернативные источники энергии, сообщает zakon.kz.

Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, уделив большое внимание экологическим проблемам в стране, особенно качеству воздуха.

Президент отметил, что совместно со стратегическими инвесторами, в разных регионах страны будет введено в строй около 2,4 тыс. МВт мощностей возобновляемой энергетики.

Остановил свое внимание Президент и на давно назревших вопросах модернизации инфраструктуры. В частности, он отметил, что для улучшения ситуации с газоснабжением западных регионов уже в этом году начнется реализация трех проектов на общую сумму 700 млрд тенге. Это возведение газоперерабатывающего завода на Кашагане, строительство лупинга магистрального газопровода "Макат-Северный Кавказ", модернизация магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен".

Напомним, что некоторые из этих вопросов Президент Казахстана поднимал ранее, 26 августа, во время рабочей встречи с руководителями нефтегазовых компаний - членов Совета иностранных инвесторов. Тогда подробно рассматривались меры по дальнейшему развитию и повышению инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны.

Президент подчеркнул важность своевременной реализации проектов по расширению месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак для обеспечения экономического роста страны и поставил перед членами совета и правительства страны ряд приоритетных задач. Особо важной задачей Президент назвал создание газоперерабатывающих мощностей на действующих нефтегазовых месторождениях.

По мнению Главы государства, использование газа для газохимических проектов позволит снизить сырьевую направленность отрасли.