На Афганистан надвигается гуманитарная катастрофа - ООН

Координатор предоставляемой ООН гуманитарной помощи афганцам Рамиз Алакбаров рассказал о критической нехватке продуктов и медикаментов. Об этом сообщается на сайте организации, передает zakon.kz.

Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что ООН и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и щедрой международной поддержки, - заявил Алакбаров.

Он отметил, что в стране наблюдается острая нехватка продовольствия - "больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть", пишет Рамблер.

Кроме того, Афганистан нуждается в медикаментах. Аэропорт афганской столицы Кабула закрыт, однако, по словам представителя ООН, организация и ее партнеры находят другие пути доставки гуманитарной помощи. Так, грузы доставляют автотранспортом из Пакистана, а на днях в Мазар-и-Шариф - четвертый по величине город Афганистана - прибыл первый самолет с 37,5 тоннами медикаментов.

Они рассчитаны на 200 тыс. человек и будут доставлены в 20 больниц. В страну доставлено 600 тонн продовольствия. Оно особенно нужно детям, половина которых скоро окажется на грани истощения, - сказал Алакбаров.

Ранее совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. После того, как в апреле 2021 года Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана, власть в стране захватило движение "Талибан" (организация запрещена в России). Талибы объявили об установлении полного контроля над Афганистаном 1 августа, когда взяли Кабул.