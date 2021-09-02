Послание президента жамбылцами принято к исполнению

Общественные деятели, руководители областных, районных подразделений Жамбылской области заслушали и обсудили послание президента страны народу Казахстана, которое было озвучено 1 сентября 2021 года.

Как известно, 1 сентября, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента, Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

В Жамбылской области положительные результаты достигнуты практически во всех социально-экономических сферах, которые как нельзя лучше ложатся в канву реализации стратегических задач и приоритетов послания. Здесь царит межнациональное согласие, наращивается промышленность, реализуются индустриальные проекты, успешно применяются новые технологии, возводятся жилые дома, новые объекты социальной сферы.

Область отличается разнообразной нацио­нальной палитрой. Здесь проживают представители более 80 этносов. В прошлом году по поручению президента, в регионе началась реализация проекта "Бейбітшілік пен келісім", направленного на мониторинг, соцопрос, анализ и решение различных проблем, волнующих жителей. Например, в рамках государственных программ на развитие Кордайского района было выделено 35 миллиардов тенге: построены 3 школы, 4 спорткомплекса, 3 объекта здравоохранения, 1 Дом культуры, 5 многоэтажных жилых домов, 6 сел подключены к централизованному водоснабжению, 22 села обеспечены голубым топливом, отремонтированы более 200 улиц.

Как известно, область аграрная, более 60 процентов населения живет на селе. Финансирование агропромышленного комплекса из всех источников в этом году составило 20,6 миллиарда тенге. За первое полугодие произведено продукции на 77,2 миллиарда тенге, рост на 4,3 процента.

В числе положительных моментов - увеличение поголовья скота.

Еще одним важнейшим направлением в выступлении главы государства стал вопрос необходимости постоянного стремления к упорному труду и поиску знаний.

В 2020 году АСП были охвачены 69 489 человек, на 1 июня текущего года АСП получили 50 618 человек, т.е. количество получателей снизились на 18 871 чел. Было сэкономлено 1.3 миллиарда. До конца текущего года экономия составит 3.9 миллиарда.

Одна из основных целей реализации программы развития здравоохранения — увеличение продолжительности жизни в регионе до 74,5 лет. Необходимо отметить, что увеличилась рождаемость, также снизилась смертность от рака, инфаркта миокарда, туберкулеза.

Уровень оснащенности медицинских организаций региона необходимой техникой составил 87,9 процента.

Заработная плата врачей выросла на 30 процентов, а среднего медперсонала — на 20 процентов.

Важным вопросом развития сферы здравоохранения, как было отмечено главой государства, является обеспеченность медицинскими кадрами. Для решения вопроса дефицита кадров в Таразе открыт филиал Казахского национального медицинского университета имени С.Асфендиярова.

Президентом страны было дано поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 1000 школ. В рамках выполнения данной задачи, прошлом учебном году в области распахнули свои двери новые 7 школ, в текущем же году в области ведется строительство 23 объектов образования. Из них до конца года будут сданы в эксплуатацию 11 школ.

Для создания соответствующих условий для занятия массовым и детским спортом, в рамках послания главы государства, в прошлом году в регионе открылись сразу 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, до конца года будут построены еще 11 таких комплексов. В результате уровень занятости населения массовым спортом составит 34%.

Жилищный вопрос – всегда будет одним из главных для людей. В этой связи будет разработана целостная жилищная программа. Ее администратором станет "Отбасы банк", который трансформируется в национальный институт развития. Перед банком стоит задача обеспечить по принципу "одного окна" учет и распределение жилья среди граждан. Считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать привычку накапливать средства, грамотно ими распоряжаться, - отметил глава государства.

В текущем году для обеспечения населения жильем, в регионе ведется строительство 50 многоэтажных жилых домов (около 3 тысяч квартир) и до конца года планируется их ввод в эксплуатацию.

По поручению президента, в нашем регионе ведется строительство биофармацевтического завода по производству вакцин при НИИ проблем биологической безопасности.

В апреле этого года первые 50000 доз отечественной вакцины QazVac отправлены на склады управлений здравоохранения всех регионов страны, также в рамках оказания гуманитарной помощи в Кыргызстан направлено 25 000 доз вакцины.

С октября текущего года ежемесячно будет производиться 500-600 тысяч доз казахстанской вакцины.

На территории, примыкающей к НИИ проблем биологической безопасности, возведены три многоквартирных жилых дома для проживания отечественных и зарубежных специалистов, физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Жамбылской области сформирован благоприятный инвестиционный климат. В тройку наиболее перспективных отраслей промышленности входят химическая и горнодобывающая, сельское хозяйство.

Всего 160,8 миллиарда тенге инвестировано в экономику области с начала текущего года.

По данным ООН, к 2030 году дефицит воды может достичь 40%. Потому, для борьбы с дефицитом воды, нам необходимо подготовить конкретные решения, переходить на новые технологии и цифровизировать данные, − сказал президент в своем послании.

В вопросе обеспечения сельскохозяйственных площадей поливной водой особое внимание уделяется эффективному использованию поверхностных и подземных вод.

Также в нашей области активно внедряются современные водосберегающие технологии, такие как капельное орошение и дождевание. Ведь, как известно, эти методы дают экономию влаги в полтора-два раза, значительно повышается и урожайность культур.

Подводя итоги, участники заседания отметили, что общественность Аулиеата всецело поддерживает инициативы и конкретные шаги, озвученные главой государства в послании и приложит все усилия для качественного достижения поставленной цели, а именно - обеспечения достойной жизни граждан и защиты их прав.

Акимом области даны соответствующие поручения своим заместителям, главам районов и города Тараз, руководителям управлений, также утвержден план мероприятий по реализации задач, озвученных в послании главы государства.