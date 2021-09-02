Реализация послания станет фактором улучшения качества жизни населения — Мамин

На заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены меры по реализации послания президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Единство народа и системные реформы — прочная основа процветания страны", сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального Банка Ерболат Досаев, министры финансов Ерулан Жамаубаев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, энергетики — Нурлан Ногаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, труда и социальной защиты населения — Серик Шапкенов, здравоохранения — Алексей Цой, образования и науки — Асхат Аймагамбетов, цифрового развития и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин, вице-министры торговли и интеграции Ержан Казанбаев, информации и общественного развития — Серик Егизбаев.

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Глава государства обозначил ключевые приоритеты дальнейшего социально-экономического развития страны. Поставленные задачи и инициативы президента основаны на запросах общества и современных вызовах. Их реализация станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, роста благосостояния и улучшения качества жизни населения, — сказал Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация послания требует четких и слаженных действий правительства.

Глава правительства отметил, что одним из ключевых приоритетов Послания является улучшение социального самочувствия и повышение благосостояния граждан.

Решение поставленных задач будет способствовать повышению реальных доходов населения, эффективности систем здравоохранения и образования, улучшению ситуации на рынке труда, развитию малого и среднего бизнеса, дальнейшей диверсификации экономики с ростом несырьевого экспорта и производительности, укреплению макроэкономической устойчивости, совершенствованию системы государственного управления посредством цифровизации.

Премьер-министр подчеркнул, что в каждом регионе страны будут реализованы конкретные проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры, решение наиболее актуальных вопросов для повышения качества жизни и доходов населения с учетом специфики региона.

Поставленные главой государства задачи по региональному развитию найдут свое отражение в Плане территориального развития.

По реализации всех направлений послания главы государства к 7 сентября будет подготовлен Общенациональный план и внесен на утверждение президента.

Глава правительства подчеркнул, что каждый государственный и местный исполнительный орган должен незамедлительно приступить к исполнению поручений и инициатив главы государства.