В Алматинской области семья пыталась скрыть братоубийство, выдав его за суицид

Скрыть факт убийства, выдав его за суицид, пыталась семья в Алматинской области, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

29 августа в дежурную часть Талгарского районного управления полиции поступило сообщение о смерти 19-летнего жителя села Бесагаш. Парень скончался по пути в больницу от ножевого ранения в шею.

Приехавшим на место происшествия оперативникам родственники погибшего рассказали, что он покончил жизнь самоубийством. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий был изобличен 21-летний брат сельчанина, который в итоге признался в убийстве. Со слов подозреваемого, он поссорился с матерью и ударил ножом в шею брата, вставшего на ее защиту. Молодому человеку удалось уговорить родственников выдать произошедшее за суицид.

Раскрытие этого неочевидного преступления стало возможно только в результате четкой, слаженной работы сотрудников управления криминальной полиции ДП Алматинской области с оперативниками отдела криминальной полиции Талгарского районного управления полиции. Ребята показали профессионализм, установили истину и не дали себя обмануть. Подозреваемый по статье 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании меры пресечения на период досудебного расследования, – проинформировал начальник Талгарского РУП Джанболат Зиадин.