Курс доллара растет на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,26 тенге (+0,58 тенге), передает zakon.kz.

Подорожали также евро и рубль.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,1-427,5 тенге, евро – 504,3-506,3 тенге, рос. рубль - 5,82-5,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 2 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,39%, составив $68,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,29% — до $71,38 за баррель.