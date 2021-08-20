Школьный вопрос в массиве "Кайнар" решат в 2022 году

В массиве "Кайнар" Ержан Жылкыбаев совместно с сотрудниками акимата Тараз приняли жителей по личными вопросами. В выездном общественном приеме обратились около 20 граждан.

Прибыв на прием, Б. Байбол поднял вопросы строительства дорог, водопровода, лотков и канализации в массиве. В настоящее время работы по ремонту улиц приостановлены, а качество асфальтобетонного покрытия оставляет желать лучшего. При этом,подрядная организация заасфальтировала только центральные улицы, проигнорировав другие отдаленные участки массива.

Аким города отметил, что строительство приостановлено из-за ожидания технического контроля, работы возобновятся в ближайшие 3-4 дня. Также он отметил, что строительство городских улиц будет находиться под его непосредственным контролем. Что касается вопроса с питьевой водой, утвержден 3-летний план, в рамках которого данная проблема будет решаться поэтапно.

Житель города Ускенбаев поднял вопрос необходимости общеобразовательного учреждения на территории массива "Кайнар". Градоначальник отметил, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация школы и строительные работы начнутся в ближайшие дни. Данный вопрос будет полностью решен летом 2022 года.

Еще одна проблема, нарушающая покой жителей, касается отсутствие маршрута общественного транспорта до массива "Кайнар". Ержан Жуматович отметил, что до конца текущего года, автопарк города пополнится 100 новыми автобусами. Так же было сказано, что в этом году будут внедрены нововведения, для создания комфортных условий при посещении общеобразовательного учреждения детьми с особыми потребностями.

Пообщавшись с горожанами, градоначальник поручил руководителям соответствующих отраслей, оперативно решить поднятые на приеме вопросы. Также глава города рассказал жителям об эффективности вакцинации и призвал сделать прививку.

Отметим, что по каждому поднятому вопросу при проведении общественной приемной будет создана специальная комиссия.