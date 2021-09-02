Капитан "Астаны" Власов потерял шансы войти в список призеров Вуельты-2021

По дорогам Испании продолжается престижная веломногодневка "Вуельта", передает zakon.kz.

Гонщикам осталось провести последнюю неделю испанского Гранд тура, которая изобилует сложными вершинами разных категории. Болельщики казахстанской команды "Astana Premier Tech" как раз ждали этой недели, в надежде, что на этих горах проявит себя Александр Власов.

Но, россиянин на сложном 17м этапе, с подъемом на великую вершину Лагос-де-Коваданго, упал и получил травму. Несмотря на падение, Саша продолжил борьбу дальше и финишировал в общем зачете.

Правда, его отставание на данном этапе от победителя, и обладателя красной майки, словенца Примоша Роглича составило 35 минут и 29 секунд. Отыграть это время за оставшиеся 4 этапа практически невозможно.

Куандык Шынасилов