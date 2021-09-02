"Авангард" и ЦСКА запустили новый сезон в Континентальной хоккейной лиге

2 сентября 2021, 12:21
Фото: hcbarys.kz

На подмосковной Балашихе матчем финалистов Кубка Гагарина прошлого сезона стартовал регулярный чемпионат КХЛ, передает zakon.kz.

Действующий чемпион, омский "Авангард", уверенно обыграл армейцев - 4:0, сообщает khl.ru.

Команда Боба Хартли усилиями Петера Цегларика открыла счет уже в начале игры - 1:0. Второй период команды обошлись ничьей, а в третьей 20-минутке дубль оформил Корбан Найт, плюс его примеру последовал Петер Цегларик, забивший еще одну шайбу.

Напомним, что казахстанский "Барыс" стартует в КХЛ игрой против "Салавата Юлаева" 3 сентября.

Куандык Шынасимов


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