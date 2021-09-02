В Павлодарской области малыш упал с балкона многоэтажки

В поселке Солнечный в Павлодарской области годовалый малыш упал с балкона многоэтажки, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного ДП, 1 сентября во второй половине дня в больницу Экибастуза с травмами госпитализирован ребенок 2020 года рождения, сообщает Pavlodarnews.kz.

Как выяснили полицейские, малыш находился с отцом в гостях. Мужчина отвлекся на сотовый телефон и выпустил из виду сына. В это время ребенок пошел на балкон, залез на подоконник и выпал из окна.

Павлодарские медики прокомментировали состояние пострадавшего ребенка.

Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, на данный момент состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.

Накануне ему провели оперативное лечение по удалению селезенки, у которой зафиксирован травматический разрыв, – говорится в сообщении УЗО.

Также врачи диагностировали у малыша тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, органов средостения. Имеется тупая травма живота.