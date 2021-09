Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд

Криштиану Роналду установил рекорд по количеству голов за национальные сборные, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Спорт Экспресс", это произошло благодаря тому, что форвард сборной Португалии отметился голом в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии.

Португалец превзошел результат иранца Али Даеи.

???? He's done it!



???????? @Cristiano (110)

???????? Ali Daei (109)



???? A phenomenal run of 49 goals in his last 47 Portugal appearances makes the monster from Madeira the outright leading scorer in men's international history. Take a bow, legend ????‍♂️ pic.twitter.com/WFO7XbuKr8