Ребенок умер от удара копытом лошади в Мангистау

В Мангистау ребенок умер от удара копытом лошади, сообщает zakon.kz.
По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.
На пульт дежурного "102" отдела полиции Тупкараганского района поступил вызов о том, что в селе Акшукур лошадь лягнула пятилетнего мальчика. Удар пришелся по голове, травма оказалась смертельной. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования, - сообщили Tumba.kz в пресс-службе ДП Мангистауской области.
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