Население Казахстана беднеет, а цены растут – О чем говорили члены НСОД

Сегодня, 2 сентября, прошла рабочая встреча членов Национального совета общественного доверия, где обсуждалось Послание президента Казахстана. Советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков заявил, что ситуация с ценами на продукты в Казахстане может ухудшиться зимой, а социолог Гульмира Илеуова сообщила, что в стране растет число бедного населения, но государство этого не признает, передает zakon.kz.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании затронул вопрос о ценообразовании и распределении продовольственных товаров. Он отметил, что в этой сфере нужно обеспечить единый контроль над ценами. Также нужно расширить площади возделывания кормовых культур и усилить контроль за соблюдением севооборота. Президент также заявил, что у фермеров нет доступа к местам выпаса скота из-за того, что земли принадлежат "лицам с известными фамилиями, устроившим из своих владений неприступные крепости". Он поручил правительству решить все эти вопросы.

Советник министра сельского хозяйства, член НСОД Толеутай Рахимбеков рассказал, почему каждый раз сообщается, что у Казахстана огромный аграрный потенциал, но развития в этом секторе не чувствуется.

На самом деле все схемы господдержки достаточно кривые. Одному бывшему высокопоставленному чиновнику, который вдруг сегодня стал фермером, адресованы субсидии в сумме 700 млн тенге на производство мяса индейки, как будто без мяса индейки казахстанцы умрут с голоду. И вот таких примеров очень много. К сожалению, 220 тыс. фермерских хозяйств, примерно 17 тыс. юридических лиц, не говоря про 1,7 млн личных подсобных хозяйств – из них господдержку имеют примерно 2,5-3%. Остальные 97% господдержку в глаза не видели, хотя суммы государством выделяются огромные. Нельзя говорить, что государство не помогает сельскому хозяйству. Вчерашнее выступление прослушал от начала до конца. Уверен, что реализация хотя бы половины из тех поручений придаст новый мощный импульс социально-экономическому развитию Казахстана, - сказал Рахимбеков.

Советник главы Минсельхоза считает, что решение проблем села и сельского хозяйства помогут решить подавляющее большинство социально-экономических проблем, которые есть в стране, включая безработицу, очереди на жилье, очереди в школы, детские сады. Он отметил, что существует проблема роста цен на продукты питания в нехарактерные для этого месяцы. Речь идет о мясе и овощах.

В чем же причина повышения цен на овощи? Во-первых, на рынке сельхозпродукции превалирует дикий полуфеодальный базарный принцип торговли, нет рыночной экономики самой цивилизованной. Элементарно нет инфраструктуры отрасли, которая занималась бы закупкой, заготовкой и хранением первичной подработки овощей. Кто-то кричит "Обеспечьте доступ фермерам на рынок". Я отвечаю так: "Если он будет сидеть на базаре, то кто пасти скот будет?" Торговать – тоже искусство. Не каждому дано. Вы представьте ЛПХ, который с двумя бидонами молока за 300 км из села будет возить в город и продавать. Во сколько это молоко обойдется с учетом стоимости проезда на автобус?. Вторая причина: это гигантские приписки в статистических данных. Особенно плодоовощной продукции картофеля. Чиновники смотрели на эти данные, в том числе на мясо и полагали, что здесь у нас все в полном ажуре и никаких мер по поддержке производства именно в этих направлениях не предпринимали. Но реальность прямо противоположная, - сказал Толеутай Рахимбеков.

По его словам, Казахстан на 80% зависит от импорта овощей. Причем в условиях коронавируса, многие страны ограничили, как ввоз, так и вывоз своих продуктов. Поэтому цены на продукты повысились и "картофель начал стоить как банан". Как сообщил, Рахимбеков, цены на продукты влияют на две главные проблемы общества: доходы населения и безработицу. Более 50% доходов казахстанцы тратят на еду, это показатели близкие к странам с полунищим населением.

Я считаю, что ситуация на самом деле может быть намного хуже. Особенно после летнего роста цен на продукты. Кстати, зимой ситуация может ухудшиться еще больше, потому что из-за бескормицы скота будет массовый выброс мяса, за которым последует сокращение поголовья, который вызовет резкий рост цен.

Советник министра напомнил, что все бунты в мире начинались не из-за проблем с кредитом и ипотекой, а из-за пустых кастрюль.

Думаю, что за основу нужно брать принцип, что кушать хочется всем, каждый день и как минимум три раза. Наш президент, четко осознавая все это, выделил проблемы села и сельского хозяйства. Это определение единого органа, ответственного за мониторингом цен. У нас в этом деле был раздрай: то Минсельхоз, то Минторг, то Мининдустрии, то Минэкономики, то акиматы. Второе, я обратил внимание на то, что поставил задачу перед Нацбанком по финнадзору на работу с микрофинансовыми организациями.

Он попросил все названные им проблемы вынести на заседание Национального совета.

Еще раз говорю, мы можем обсуждать все что угодно, но когда стоят вопросы продовольственного обеспечения, вопросы доходов населения, то я считаю, что они вылезут на первое место.

Президент Центра социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова во время своего спича рассказала о жизни сельчан Казахстана.

Сидя в Алматы, мы считаем, вы же скот продаете, у вас деньги есть, у вас расходы маленькие. Но они говорят: "Мы не можем лечиться". Никто не ходит в масках, у них есть только аспирин, потому что в аптеках никто не может купить. Мы говорим о развитии микробизнеса на селе. Мы (социологи – ред.) делаем паспорта, спрашиваем, есть ли у них парикмахерская, кафе, аптека и т.д. И предприниматели говорят: "Зачем нам открывать? Никто не придет, у них нет денег". Я спрашиваю: "Сколько вы должны получать по вашему мнению?" Они говорят: "Не меньше 100 тыс. тенге на одного члена семьи работающего". То есть это в принципе притязания городского населения. Почему так случилось? Потому что пастбища отобрали, потому что те самые люди, которых президент не назвал, а надо было бы назвать, на самом деле заняли территории пастбищ, которые занимало прежде население. И они сейчас остаются без кормов. Сейчас они будут массово резать скот, потому что кормить нечем. Ни уток, ни гусей, ни сена, соломы и других более сложных видов переработки кормов у нас практически уже не осталось.

Илеуова отметила, что Узбекистан в прошлом году создал Министерство экономического развития и борьбы с бедностью. Китай тоже борется с бедностью своего населения и выделяет на это деньги.

По ее словам, Казахстан не признает бедность своего населения. По статистике, в Казахстане в 2001 году число тех, кто жил ниже величины прожиточного минимума составлял 46,7%. В 2007 году такая категория граждан сократилась до 18,5%. А сейчас доля тех, кто живет ниже прожиточного минимума по статистике колеблется в районе 6-10%.

Получается, что мы в Казахстане бедность победили. Узбеки не стесняются признать, что у них бедное население и они в рамках соглашения с Китаем создают это министерство, которое использует все технологии, которые Китай применяет. Финансирование программ будет со стороны Китая. Мы это должны понимать. Сейчас сделайте анализ нашего информационного пространства. Что вы увидите про Китай? Синофобия. Больше ничего. И это делается у нас намеренно. Мы создаем вот такую синофобию, используем в идеологических, политических целях. Но сейчас мы ничего не можем сделать в вопросах сотрудничества с Китаем. Ничего, кроме транзитно-транспортного развития потенциала. Это примерно 4 млрд долларов. А все соседи пользуются этой инициативой. Мы делаем вид, что у нас нет бедного населения. Съездите, зайдите в дома наших людей. Вы просто увидите – катастрофическая нищета. Примерно 4-5% населения говорили, что у нас не хватает денег на питание. Кроме 2021 года. В 2021 году 13% населения сказало, что у них не хватает денег на питание и 26% сказало, что экономическое положение моей семьи плохое и очень плохое. Это конъюктурные, ситуативные данные. Я думаю, надо смотреть по концу года. Но если по концу 2021 года окажется, что у нас четвертая часть населения, 26% называет себя бедным, знаете, это будет обвально. Вот тут мы с вами побегаем. Казахи особенно плохо признаются, что они бедные, - рассказала Гульмира Илеуова.

Модератор рабочей встречи Рахим Ошакбаев предложил провести круглый стол, где будут обсуждать проблему бедности в Казахстане.