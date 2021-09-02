Как встретили чемпиона Дегтярева в Кокшетау

2 сентября 2021, 16:03
Фото: paralympic.kz

Чемпиона Давида Дегтярева чествовали на родине в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Хабар 24", в Кокшетау его встречали общественность и коллеги.

Чемпиону вручили ключи от нового автомобиля и сертификат на трехкомнатную квартиру в областном центре, - отмечается в публикации.

Спортсмен заявил, что продолжит жить и тренироваться в Атбасаре. Он поблагодарил всех акмолинцев за поддержку и теплую встречу.

Прекрасные эмоции домой вернуться. Это самое лучшее, что могло быть. Тренировки, настрой, поддержка родных и близких. У меня отличные тренеры и отличное окружение, - сказал Давид Дегтярев.

26 августа Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Он завоевал золотую медаль на соревнованиях по пауэрлифтингу. Дегтярев стал лучшим в категории до 54 килограммов.


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