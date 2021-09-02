Число людей с деменцией к 2050 году возрастет до 139 млн - ВОЗ

Число людей, живущих с деменцией, возрастет к 2030 году с нынешних 55 млн до 78 млн, передает zakon.kz.

К 2050 году число пораженных недугом может достичь 139 млн. С таким прогнозом в опубликованном докладе выступили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, сообщает ТАСС.

По оценкам ВОЗ, более 55 млн человек (в том числе 8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет) живут с деменцией. Это число, согласно оценкам, увеличится до 78 млн к 2030 году и до 139 млн к 2050 году, – отметили в ВОЗ.

Авторы доклада обратили внимание на то, что связанная с этим недугом инвалидность требует финансовых расходов. В 2019 году суммарные расходы на поддержание здоровья и уход за людьми с деменцией в мире оценивались в $1,3 трлн. Эта сумма, по прогнозам ВОЗ, вырастет до $1,7 трлн к 2030 году и до $2,8 трлн к 2050 году.

Деменция лишает миллионы людей памяти, независимости и достойной жизни, но она также отнимает у нас тех, кого мы знаем и любим, – заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус призвал мировое сообщество к "согласованным действиям, которые позволят всем людям с деменцией жить, имея поддержку и сохраняя достоинство, которого они заслуживают". В докладе говорится о "срочной необходимости усиления поддержки на национальном уровне" как тех, кто живет с этим недугом, так и тех, кто заботится о них.

Деменция – это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Она поражает, в основном, пожилых людей, но не является нормальным состоянием старения, пояснили в ВОЗ. Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная причина деменции, на нее приходится 60-70% всех случаев.