В каждом районе Алматы откроют школу программирования

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на заседании актива мегаполиса сообщил о мерах по реализации поручений, данных в Послании главы государства, по цифровизации и развитию ИТ-сферы, предает zakon.kz.

Глава государства сделал акцент на вопросах глубинной цифровизации и усиления отечественной ИТ-сферы, подчеркнув, что Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части евразийского региона.

Алматы должен внести свой вклад в реализацию этой задачи. Тем более, вы знаете, развитие цифровизации, как отрасли экономики, – это стратегический приоритет нашего курса на диверсификацию структуры экономики города, – отметил Сагинтаев.

В Алматы автоматизировано 97,8% государственных услуг. До 2025 года будут проведены работы по предоставлению всех госуслуг в электронном формате со смартфонов.

Разработана стратегия Smart Almaty до 2025 года, создан реестр всех IT-компаний города. Ведется разработка "цифрового двойника" города. Мы стремимся к эффективному управлению мегаполисом на основе Big data и искусственного интеллекта, – подчеркнул аким Алматы.

Для поддержки и развития ИТ-сообщества в Алматы запущено Единое коммуникационное пространство, объединяющее все университеты города и технологические компании. До конца года планируется открытие школы программирования по модели "Французской школы 01" с лицензиями на 2 тыс. человек. Первый прием обучающихся планируется в следующем году.

Кроме того, в каждом районе Алматы планируется открытие школ программирования, радиоэлектроники и ИТ-инкубаторов с максимальным вовлечением частных инвестиций.