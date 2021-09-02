В Шымкенте прошло заседание актива по реализации Послания Президента "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", сообщает zakon.kz.

Аким города Мурат Айтенов отметил, что будут реализованы конкретные меры по реализации семи направлений, отраженных в документе, и пяти озвученных инициатив в масштабах города.

Президент принял решение продлить срок действия программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" до 2022 года. В этом году по Дорожной карте бизнеса в городе предусмотрено в шесть раз больше средств, чем в прошлом году, это 4,8 миллиарда тенге. По итогам семи месяцев профинансировано 970 проектов на три миллиарда тенге. По программе "Экономика простых вещей" в этом году планируется субсидирование банковских кредитов 80-ти проектов и гарантирование 20-ти проектов. На эти цели предусмотрено 83,4 миллиарда тенге. Заявки на участие в программе подали 84 предприятия. Уже профинансирован 61 проект. аким Шымкента Мурат Айтенов

Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу к 2025 году увеличить объем экспорта переработки в 1,5 раза - до 24 млрд тенге, а производительность труда - на 30%. В этой связи в Шымкенте отобрано 62 проекта, которые увеличат объемы экспорта в несырьевом секторе до 2025 года. В этом случае экспортный потенциал составил 608 млрд тенге. За семь месяцев текущего года объем экспорта 10-ти проектов составил 54,5 млрд тенге.

Мурат Айтенов отметил, что реализация задач по развитию животноводства и аграрного сектора может быть достигнута за счет двух агроиндустриальных зон, строительство которых начато в Шымкенте. В частности, на территории индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" планируется реализация 21-го проекта с созданием 1810 рабочих мест. Во второй зоне строят современные промышленные тепличные комплексы, там будут реализованы 20 проектов и создано 2000 рабочих мест.

Президент подчеркнул особую важность трансферта современных цифровых технологий. Цифровизация работы госорганов должна быть решена как можно скорее. Мы начали разработку геопортала. Формируются системные информационные данные в сфере земельных отношений, архитектуры, градостроительства, инженерных сетей. Государственные услуги будут полностью автоматизированы. аким Шымкента Мурат Айтенов

Кроме того, во исполнении поручения Президента по развитию массового спорта в мегаполисе с этого года реализуется инициатива по строительству 115-ти спортивных площадок в отдаленных жилых массивах. Внедрена система подушевого финансирования спортивных секций. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем. акимат города Шымкент