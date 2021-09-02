В Кентау 600 семей получили ключи от квартир

В Кентау 600 гражданам были вручены ключи от арендных квартир, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области, в целом в Кентау ключи от арендных квартир получили 600 граждан. В том числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей – 109 квартир, многодетным семьям – 106 квартир,социально уязвимым слоям населения по категориям – 227 квартир, государственным служащим-139 квартир, гражданам, признанным их дома аварийными – 4 квартиры.

Одна из получивших такое жилье жительница города Калампыр Тулеубекова.

В 2015 году многодетная семья была зарегистрирована в очередности на получение жилья по категории. Многодетная женщина регулярно отслеживала свою очередность через электронный портал EGOV. Она почти 6 лет терпеливо ждала очереди на жилье. Сегодня же в семье радостное событие, они получили арендное жилье. И таких жителей на сегодня не мало, - говорится в сообщении.

В программе партии "Nur Otan" - "Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!" до 2025 года в городе Кентау планируется обеспечить жильем 3600 семей. Эта дорожная карта реализуется на должном уровне. Напомним, в настоящее время в Кентау начато строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных домов. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на строительство 10 домов.