Мамин обсудил с руководством Airbus реализацию совместных проектов в Казахстане

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом концерна Airbus Альберто Гутьерресом, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили реализацию проекта по созданию в Казахстане на базе ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" сертифицированного регионального Центра обслуживания и ремонта военных и гражданских воздушных судов, производимых концерном, передает сайт премьер-министра.

1 сентября 2021 г. подписан контракт на закуп двух военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности Airbus А400М для нужд Министерства обороны Казахстана. Самолет способен выполнять воздушные перевозки в рамках военных, гражданских гуманитарных миссий, эффективен для организации быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Контракт на поставку Airbus А400М включает пакет услуг по обучению персонала и организации технической поддержки. Поставка первого воздушного судна запланирована на 2024 год.

Во встрече приняли участие министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, обороны Мурат Бектанов и др.