Жириновского надо слушать с попкорном в руках - Даурен Абаев

Высказывания эпатажного российского политика прокомментировал первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев, сообщает zakon.kz.

В студии программы Открытый диалог 2.0 он ответил на вопрос ведущего о том, что он думает о последнем высказывании лидера ЛДПР, когда Жириновский на фоне новостей о языковых патрулях заявил, что в Казахстане "зреет собственный Талибан (организация, запрещенная в Казахстане)".

Мне кажется, нам нужно давно перестать серьезно относиться к публичным заявлениям Жириновского о Казахстане. Это сплошное шоу - никакой политики. Ну и попытка заработать очки у электората перед выборами. Его надо слушать не с карандашом, а с попкорном. Даурен Абаев

Первый заместитель руководителя Администрации президента добавил, что в вопросе государственной политики, как и в вопросе межэтнических отношений, президент расставил все точки над "i" и закрыл тему.

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