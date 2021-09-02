Не подвергается травле – Аружан Саин о мальчике из поселка Абай

Казахстанцы вновь вспомнили страшную истории трехлетней давности. Мальчик из поселка Абай Туркестанской области, которого насиловали старшеклассники, по-прежнему подвергается травле, сообщает zakon.kz.

Интервью порталу The Village Kazakhstan дала бабушка пострадавшего. Она рассказала, что внук до сих пор не выходит из дома, им приходится скрываться от общественности из-за насмешек людей. С просьбой разъяснить ситуацию Первый канал "Евразия" обратились к детскому омбудсмену Аружан Саин.

Она сообщила, что говорила с мамой мальчика, и та даже не знала об интервью бабушки. Якобы летом они были у них в гостях, а так живут в Алматы у волонтера. Мальчик посещал психолога и находится в безопасности.

Года три они живут там, ребенок ходит в школу. Мы оплачивали помощь психологов. Она ему помогла. Я очень переживаю сейчас за то, что мама хотела изолировать ребенка вообще от той ситуации, чтобы он забыл. Он, как обычный ребенок, ходит в школу. Он выстраивает новые отношения с новыми детьми, нет вокруг ни одного человека, который знает, что с ним это произошло, некому задавать вопросы. уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин

О преступлении в отношении семилетнего ребенка из поселка Абай Туркестанской области стало известно в 2018 году. О том, что мальчика неоднократно насиловали старшеклассники, сообщила бабушка. Благодаря огласке в СМИ, обидчиков, это четверо подростков, удалось найти. Экспертиза подтвердила факт насилия. Однако наказание понес лишь один. Школьника приговорили к семи годам тюрьмы, другим на момент преступления не было 14 лет. После случившегося пострадавший вместе с мамой переехал в Алматы.