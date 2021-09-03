В Казахстане на уровне закона определят статус личных подсобных хозяйств

Государственная поддержка не доходит до личных подсобных хозяйств. Это признают в Минсельхозе, сообщает zakon.kz.

Сейчас таких в Казахстане больше 1,5 млн. В прошлом году они произвели продукции на 2,6 трлн тенге. Это около 40% от всего объема сельхозпродукции, передает Первый канал "Евразия".

Начали разбираться. Один бывший высокопоставленный чиновник вдруг стал фермером, и ему адресованы субсидии в сумме 700 млн тенге на производство мяса индейки, как будто без мяса индейки казахстанцы умрут с голода. 220 000 фермерских хозяйств, 17 000 юридических лиц, не говоря про 1,7 ЛПХ. Из них к господдержке имеют доступ примерно 2,5-3%. Остальные 97% господдержку в глаза не видели, хотя суммы государством выделяются огромные. советник министра сельского хозяйства РК Толеутай Рахимбеков

В Минсельхозе нашли решение этой проблемы. В ведомстве намерены разработать закон, который присвоит личным подсобным хозяйствам официальный статус. Тогда вопрос поддержки от государства будет решен.