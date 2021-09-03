В изнасиловании девочки в Алматинской области подозревают четверых парней

Шокирующий инцидент произошел в Алматинской области. В изнасиловании 14-летней девочки подозревают четверых парней, сообщает zakon.kz.

Их задержали в ходе чрезвычайных поисковых мероприятий, передает Astana TV.

Троим по 17 лет, четвертому - 18. Трое – жители города Текели. Арестовали их сразу же после обращения отца девочки. Ведется расследование. Если вину докажут, им грозит до 15 лет тюремного заключения.

В настоящее время в соответствии со статьей 120, часть 3 УК РК возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы