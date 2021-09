Наводнение в Нью-Йорке затопило метро и парализовало движение

Ослабевший циклон "Ида", обрушившийся на Нью-Йорк 1 сентября, подтопил несколько станций метро и ряд районов города, сообщает zakon.kz.

Движение на некоторых ветках метро пришлось остановить, передает РИА Новости.

Как рассказал мэр города Билл де Блазио, погибли девять человек.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee ???? (@PaulleeWR) July 8, 2021

В соцсетях появились кадры, на которых грязная жижа фонтаном выливается на платформу станции метро на пересечении 28-й улицы и 7-й авеню. Сейчас вход на ряд станций закрыт.

This looks more like a subway car wash than a subway station. This flooding has to be doing an incredible amount of damage to the NYC subway system. pic.twitter.com/bgtMbjiHvM — Mike Saccone (@mikesacconetv) September 2, 2021

Жителям рекомендовано не покидать домов, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4 — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

В воскресенье, 29 августа, ураган "Ида" достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу — скорость ветра достигает 240 километров в час.

В штате Луизиана из-за урагана "Ида" более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный "Идой" в Америке, может составить порядка 50 миллиардов долларов. Это будет один из наиболее дорого обошедшихся США ураганов.