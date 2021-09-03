Два грузовика на высокой скорости столкнулись в Акмолинской области

ДТП произошло 2 сентября на объездной трассе, сообщает zakon.kz.

Самосвал Shacman двигался со стороны проспекта Тлендиева города Нур-Султан в сторону поселка Уржер. Около 11:25 21-летний водитель, совершая маневр, столкнулся с грузовиком ЗиЛ, под управлением 72-летнего водителя.

От столкновения оба автомобиля наехали на металлическое ограждение. В результате аварии водитель ЗиЛа доставлен в больницу. В настоящее время проводится расследование. пресс-служба ДП города Нур-Султан