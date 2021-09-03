В Китае запретят показывать по телевидению женоподобных мужчин

3 сентября 2021, 06:56
Фото: pixabay

Власти Китая запретили телеканалам показывать мужчин с женственной внешностью и приказали телевещательным компаниям пропагандировать "революционную культуру", сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Телевещательные компании теперь должны будут "положить конец мужчинам-неженкам и прочей ненормальной эстетике", сообщили в ведомстве, курирующем китайский телеэфир.

Как пишет агентство Associated Press, теперь каналы обязаны избегать продвижения "вульгарных интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой. Вместо этого будет поощряться изображение "превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".

По мнению регулятора, введение новых требований позволит исправить проблемы "фанатской культуры" и сформировать атмосферу любви к партии и стране.

Также власти опубликовали список из 24 программ, которые, по их мнению, являются лучшими в первом квартале этого года. Часть из них рассказывает о лидере Китая Си Цзиньпине.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?