ЧМ-2022: Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками в Венгрии

Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время во время матча со сборной Венгрии в отборочном этапе ЧМ-2022, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Матч четвертого тура состоялся на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершился разгромной победой англичан со счетом 4:0.

После гола Рахима Стерлинга болельщики сборной Венгрии стали кидать пластиковые стаканчики в сторону футболистов национальной команды Англии. Отметим, защитник сборной Англии Кайл Уолкер и полузащитник Джек Грилиш сделали вид, будто пьют из брошенных в них стаканов.

Сборная Англии обыграла Венгрию со счетом 4:0. На 55-й минуте Рахим Стерлинг открыл счет в матче. Форвард Гарри Кейн удвоил преимущество англичан. На 69-й минуте Гарри Магуайр сделал счет 3:0, забив головой. В концовке игры Деклан Райс установил окончательный счет — 4:0.

Напомним, в июле УЕФА наказал сборную Венгрии из-за дискриминационного поведения фанатов двумя матчами без зрителей. Наказание носит условный характер с испытательным сроком два года. Также федерация футбола Венгрии оштрафована на € 100 тысяч.

Raheem Sterling standing tall while the Hungarian fans hurl plastic cups at him... pic.twitter.com/KB9Fcw92g1