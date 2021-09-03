Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 800 тысяч

3 сентября 2021, 07:58
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4930 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 50 человек. Алматы продолжает лидировать по числу заболевших - 1287 новых выявленных случаев, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 318,
  • в городе Алматы – 1287,
  • в городе Шымкенте – 223,
  • в Акмолинской области – 248,
  • в Актюбинской области – 339,
  • в Алматинской области – 295,
  • в Атырауской области – 195,
  • в ВКО – 170,
  • в Жамбылской области – 109,
  • в ЗКО – 134,
  • в Карагандинской области – 622,
  • в Костанайской области – 232,
  • в Кызылординской области – 112,
  • в Мангистауской области – 238,
  • в Павлодарской области – 268,
  • в СКО – 70,
  • в Туркестанской области – 70.

Всего в стране подтвержден 803 601 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 10 161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 1186,
  • в городе Алматы - 3872,
  • в городе Шымкенте - 717,
  • в Акмолинской области - 287,
  • в Актюбинской области - 376,
  • в Алматинской области - 226,
  • в Атырауской области - 101,
  • в ВКО - 157,
  • в Жамбылской области - 219,
  • в ЗКО - 142,
  • в Карагандинской области - 1363,
  • в Костанайской области - 349,
  • в Кызылординской области – 256,
  • в Мангыстауской области - 224,
  • в Павлодарской области - 420,
  • в СКО - 175,
  • в Туркестанской области - 91.

Всего в стране выздоровел 701 641 человек от COVID-19.



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