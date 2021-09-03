Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 800 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4930 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 50 человек. Алматы продолжает лидировать по числу заболевших - 1287 новых выявленных случаев, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 318,

в городе Алматы – 1287,

в городе Шымкенте – 223,

в Акмолинской области – 248,

в Актюбинской области – 339,

в Алматинской области – 295,

в Атырауской области – 195,

в ВКО – 170,

в Жамбылской области – 109,

в ЗКО – 134,

в Карагандинской области – 622,

в Костанайской области – 232,

в Кызылординской области – 112,

в Мангистауской области – 238,

в Павлодарской области – 268,

в СКО – 70,

в Туркестанской области – 70.

Всего в стране подтвержден 803 601 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 10 161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 1186,

в городе Алматы - 3872,

в городе Шымкенте - 717,

в Акмолинской области - 287,

в Актюбинской области - 376,

в Алматинской области - 226,

в Атырауской области - 101,

в ВКО - 157,

в Жамбылской области - 219,

в ЗКО - 142,

в Карагандинской области - 1363,

в Костанайской области - 349,

в Кызылординской области – 256,

в Мангыстауской области - 224,

в Павлодарской области - 420,

в СКО - 175,

в Туркестанской области - 91.

Всего в стране выздоровел 701 641 человек от COVID-19.



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