Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 800 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4930 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 50 человек. Алматы продолжает лидировать по числу заболевших - 1287 новых выявленных случаев, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтвержден 803 601 случай.
В Казахстане 10 161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровел 701 641 человек от COVID-19.
⠀
Хотите быть в курсе важных новостей?