Аким Алматы проверил, как идет сборка хижин для туристов

В горах Алматы устанавливают первые хижины для безопасности туристов. Во время рабочего объезда аким города Бакытжан Сагинтаев проверил, как идет их сборка, передает zakon.kz.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о комплексе мер по обеспечению безопасности и комфортного пребывания туристов в горах. Хижины представляют собой модульные конструкции.

В своем аккаунте в Instagram Сагинтаев подчеркнул, что главным в развитии туристического потенциала горного кластера Алматы является безопасность и комфорт туристов и альпинистов.

Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор. На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей, - написал Сагинтаев.

По информации пресс-службы акимата, в рамках мер горной безопасности будут открыты контрольно-спасательные пункты в Большом Алматинском ущелье и урочище Туюк-Су, где также предусмотрена вертолетная площадка. На "Шымбулаке" ведется подготовка к зимнему сезону - обновляются лыжные трассы и гостиница. Здесь также откроется визит-центр.

Градоначальник ознакомился с проектами создания Medeu Park Hotel, обновленного экокомплекса Qazaq Auyl и глэмпинга в излюбленном месте альпинистов - урочище Туюк-Су. Ниже ВСК "Медеу" строится веревочный парк и тропа здоровья.

В связи с возросшим потоком туристов и увеличением несчастных случаев в горах силами ДЧС города Алматы и Управлением туризма города Алматы проводятся меры для обеспечения комфортного пребывания в горах Заилийского Алатау.