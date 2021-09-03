Послания президента Казахстана – 2020-2021: главные ориентиры развития

В сентябре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев задал новую политическую моду в стране – начинать первую сессию в парламенте Казахстана после выхода с летних каникул с послания народу. Именно в нем глава государства расставляет акценты на дальнейшее развитие, ставит конкретные задачи и проводит своего рода "разбор полетов". Год назад в своем послании президент Казахстана поставил максимально амбициозные задачи практически всем субъектам законодательной и исполнительной власти. Не стало исключением и последнее его выступление. О том, с чем смогли справиться за год и что еще предстоит сделать, разбираемся в материале zakon.kz.

Время действий

"Казахстан в новой реальности: время действий" – так называлось послание главы государства Касым-Жомарт Токаева народу в сентябре 2020 года.

Тогда президент Казахстана заявил, что страна выходит на новый уровень развития – системного и поэтапного. Определил необходимость диверсификации экономики, создания новой модели экономического управления, максимально комфортных условий для малого и среднего бизнеса и запуск эффективных социальных программ для населения. Все задачи ставились в тяжелых условиях для экономики государства, на фоне низких цен на энергоресурсы и металлы на мировых рынках, а также пандемии и кризиса.

Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился, и следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка. Создание по-настоящему диверсифицированной технологичной экономики для нас не просто необходимость, этот путь уже безальтернативен. При этом экономика обязана работать на повышение благосостояние народа, – заявил тогда в своем послании президент.

В этом ключе, глава государства принял решение о создании агентства по стратегическому планированию и реформам, в состав которого должен войти комитет по статистике. Вдобавок ко всему, президент Касым-Жомарт Токаев озвучил идею о необходимости сокращения государственного аппарата на 25 процентов до конца 2021 года. Это, по его мнению, позволит не только обеспечить высокий уровень компетентности государственных служащих и чиновников, но и за счет сокращения повысить им заработную плату.

Кроме того, Токаев заявил о запуске стратегии нового экономического курса государства, который должен базироваться на семи основных принципах:

- справедливое распределение благ и обязанностей; - ведущая роль частного предпринимательства; - честная конкуренция; - открытие рынков для нового поколения предпринимателей, рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики; - развитие человеческого капитала, инвестиций в образование; - озеленение экономики, охраны окружающей среды; - принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.

На фоне этого глава государства дал конкретные указания правительству совместно с бизнесом начать разработку нового качественного проекта развития агропромышленного комплекса, с ускоренным ростом производительности труда и увеличением экспорта, внедрить стратегическое инвестиционное соглашение между государством и инвесторами для поддержки малого и среднего бизнеса, продлить сроки налоговых послаблений для предпринимателей, приостановить выплаты по аренде объектов недвижимости принадлежащим госорганам и квазисектору для МСБ, временно отменить отчисления с оплаты труда во внебюджетные фонды.

Не обошел стороной Касым-Жомарт Токаев и тему использования пенсионных накоплений для решения жилищного вопроса казахстанцев – поставил перед правительством задачу принять соответствующие законодательные акты.

Дал поручение провести индексацию социальных выплат, разработать систему оплаты надбавок медперсоналу на постоянной основе, а также активизировать процесс модернизации всей здравоохранительной сферы государства с учетом совершенных ошибок в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Пути решения и достижения

Несмотря на сложный период и амбициозность поставленных задач, государственные органы управления и правительство страны достигли немало успехов.

В первую очередь, в сентябре 2020 года было сформировано Агентство по стратегическому планированию и реформам.

Правительством при формировании республиканского бюджета на 2021-2023 годы было предусмотрено выделение 1,2 трлн тенге до 2023 года на индексацию социальных выплат.

С января 2021 года на 25% повышена заработная плата педагогов и работников сферы образования. До конца 2020 года выплачены дополнительные средства в размере 136,8 млрд тенге в качестве стимулирующих надбавок работникам организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях.

Сформирован долгосрочный десятилетний прогноз обеспечения медицинских учреждений кадрами в соответствии с методикой прогнозирования кадров здравоохранения (прогнозируемое снижение дефицита кадров до 2030 года составит с 3975 до 790 ед.).

Предоставлено право на использование пенсионных накоплений, весь процесс приема заявок и подачи документов был запущен в онлайн-формате. К примеру, по состоянию на сегодня, ЕНПФ одобрено более 433 тысяч заявлений на единовременную выплату пенсионных накоплений на сумму 1,764 трлн тенге.

Эти средства переведены на специальные счета граждан для дальнейшего улучшения их жилищных условий, оплату лечения или для передачи управляющим инвестиционными портфелями. Запущена специальная программа "Аңсаған сәби" с предоставлением ежегодно 7000 квот на ЭКО.

Реализован механизм субсидирования до 6% ставок по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики на период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима чрезвычайного положения.

Продлено действие специальной программы пополнения оборотных средств для МСБ до конца 2021 года с расширением ее охвата и выделением дополнительно 200 млрд тенге (общий объем программы доведен до 800 млрд тенге).

Также удалось продлить и применение для наиболее пострадавших секторов МСБ поправочного коэффициента "0" для социальных платежей, производимых из фонда оплаты труда, а по отдельным секторам (ресторанный бизнес, туризм и т.п.) предпринимателям разрешено уплачивать единый розничный налог с оборота вместо иных платежей.

Приняты меры по кардинальному упрощению исполнения налоговых обязательств, в том числе через цифровизацию, совершенствованию международного налогообложения для усиления контроля за выводом капитала из страны и стимулирования реинвестирования прибыли в страну, усилению мер контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны.

В соответствии с поручениями утверждены Общенациональные приоритеты, Национальный план развития РК до 2025 года и новая Система государственного планирования.

Это позволило перезапустить систему сквозного целеполагания на среднесрочную перспективу, обеспечивающую взаимоувязку планов и действий госорганов и организаций, более рациональное распределение усилий и финансовых ресурсов для достижения поставленных задач развития.

Утверждена Концепция развития государственного управления в РК до 2030 года, реализация которой обеспечит переход к сервисной модели государства, формированию открытого и эффективного госаппарата, главной целью для которого определено обеспечение благополучия граждан.

Послание – 2021

"Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны" – так называлось послание президента Касым-Жомарт Токаева народу Казахстана, с которым он выступил на заседании обеих палат парламента 1 сентября этого года.

Как отметил в своем комментарии президент общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев, в этом году послание особое, поскольку оно звучит в канун 30-летия Независимости.

Послание выделяет ряд важных вопросов, сгруппированных в семь разделов, посвященных экономике, здравоохранению, образованию, региональной политике, рынку труда, политической модернизации и консолидации общества, - отметил эксперт.

В первую очередь глава государства в своем послании отметил: "Мы, согласно Конституции, единая нация. И в этом наша безусловная сила". Тем самым Токаев подчеркнул важность продолжаемого внутриполитического курса, избранного еще на заре независимости государства.

В послании был сделан акцент в сторону экономики. Озвучена необходимость принятия новой концепции управления государственными финансами.

Так, благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов, Казахстану удается относительно спокойно преодолевать последствия пандемии. Однако, из-за покрытия расходных обязательств стал увеличиваться дефицит бюджета, а с ним и трансферты из Национального фонда. Этого, согласно словам президента, допускать нельзя и нужно искать другие пути. То есть необходимо осуществлять постоянный контроль за объемами и эффективностью государственных расходов, а для восстановления активов Национального фонда следует ускорять внедрение бюджетного правила.

Продолжая тему экономического развития, правительству было поручено увеличить экспорт обрабатывающей промышленности к 2025 году в 1,5 раза, продлить сроки программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса", рассмотреть варианты возвращения к уровню инфляции в коридоре от 4% до 6%.

Наряду с этим, была отмечена, важность восстановления государственного контроля цен на продукты. Первоочередной проблемой агропромышленного комплекса на сегодня является неэффективное распределение цен на продовольственные товары. Поэтому в ходе послания были поставлены задачи ускорить темпы формирования сети оптово-распределительных центров и предоставления полноценного доступа к ним мелких сельхозпроизводителей и предпринимателей, чтобы избежать монополизации этого рынка.

Президент Казахстана отметил, что назрела необходимость пересмотра уровня минимальной заработной платы с 42 500 до 60 000 тенге с января 2022 года. Поручил в период с 2022 по 2025 год ежегодно увеличивать на 20% заработные платы работников бюджетной сферы.

Также в своем послании народу глава Казахстана затронул темы IT-сферы, энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. По всем этим направлениям Касым-Жомарт Токаев поставил максимально амбициозные задачи.

Наиболее важными из них эксперты в своих комментариях отмечают:

- рассмотреть варианты создания всевозможных платформ взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом, при помощи чего Казахстан в будущем сможет не только обеспечивать свои потребности, но и стать центральным цифровым хабом на большей части Евразийского пространства; - на фоне ситуации в Афганистане и роста глобальной напряженности необходимо перезагрузить оборонно-промышленный комплекс и военную доктрину с целью повышения уровня обороноспособности и повышения оперативности реагирования на угрозы; - с постепенным закатом угольной эпохи, роста потребностей населения, и возможного дефицита электроэнергии уже к 2030 году рассмотреть варианты использования мирного атома.

Олег Васильев