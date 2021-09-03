Доллар резко подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,67 тенге, снизившись сразу на 1,57 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424-426,1 тенге, евро – 503-507 тенге, рос. рубль - 5,82-5,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,30%, составив $69,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,10% — до $72,97 за баррель.