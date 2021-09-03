Пьяный мужчина стрелял по воротам дома в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, как мужчина ночью стреляет по воротам частного дома.

2 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы села Сарыкемер.

Находясь в гостях у сестры, между ее супругом и зятем, которые вместе распивали спиртные напитки, возникла словесная ссора. Затем супруг ушел домой, вернувшись обратно к дому зятя спустя 15 минут, обнаружил закрытые ворота. После того, как ему никто не открыл, он из неустановленного ружья выстрелил один раз в калитку и скрылся, - сообщили в ДП области.

По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции подозреваемый доставлен в Байзакский РОП, проводятся следственные действия

Согласно требованиям ст. 201 УПК РК остальные данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.