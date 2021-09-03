Уровень заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане снизился на 21%

Заместитель главного санитарного врача Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала об эпидемиологической ситуации в столице, передает корреспондент zakon.kz.

Продолжается снижение регистрации случаев коронавирусной инфекции в городе. За последние 10 дней количество инфицированных за сутки не превышает 650 случаев. А за последнюю неделю среднесуточная регистрация составила 470 случаев. В результате в августе уровень заболеваемости снизился на 21% по сравнению с июлем. Темпы снижения заболеваемости в неделю сохраняются в пределах от 25% до 31%, - рассказала Пралиева на брифинге в столичном акимате.

Она подчеркнула, что город все еще находится в "красной" зоне, несмотря на то, что уровень заболеваемости снижается.

За последнюю неделю показатель заболеваемости на 100 тыс. население был ниже на 31% по сравнению с прошлой неделей. За неделю 3 355 человек заразились коронавирусной инфекцией. На предыдущей недели было 4 920 человек. За сутки зарегистрировано 318 лабораторно подтвержденных случаев, 247 случаев с симптомами и 71 бессимптомных, - добавила заместитель главного санврача города.

Тамила Языкова, Нур-Султан