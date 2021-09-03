Nur Otan обеспечит системный общественный контроль реализации послания

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, сообщает zakon.kz.

При этом, он обратил внимание на три ключевых, на его взгляд, момента.

Во-первых, послание главы государства, озвученное в год 30-летия Независимости нашей страны, не только расставляет приоритеты и задает вектор дальнейшего развития государства и общества, но и подводит главный итог пройденного за эти годы пути. Как сказал Касым-Жомарт Кемелевич в самом начале своего выступления, "благодаря дальновидной политике Первого Президента – Елбасы, Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. В единстве и согласии мы смогли построить новое государство – это наше главное достижение. Мы укрепили дух нации, заложив прочный фундамент для развития. Стали влиятельным членом мирового сообщества. Благодаря стабильности в обществе вышли на путь устойчивого прогресса", - написал первый зампред Nur Otan.

Как отметил Бауыржан Байбек, Казахстан сегодня является государством, обладающим необходимым запасом прочности. Это и внутриполитическая стабильность, и миролюбивая внешняя политика, и устойчивая в целом экономика. Подушка безопасности в виде Национального Фонда, созданного в свое время Елбасы Нурсултаном Назарбаевым вопреки предложениям оппозиции "раздать деньги", позволяет сегодня не только справляться с экономическими потрясениями, но и выдвигать новые инициативы по дальнейшему развитию страны.

Во-вторых, послание озвучено в условиях охватившего весь мир и нашу страну беспрецедентного коронакризиса, ухудшения социально-экономического самочувствия граждан и повсеместного роста протестных настроений. На этом фоне мы, к сожалению, наблюдаем и усиление геополитической турбулентности, санкционного противостояния мировых держав. Мы видим, как в Афганистане тысячи беженцев покидают в страхе свои дома, что не может не отражаться на ситуации в Центрально-Азиатском регионе и в нашей стране в целом, - сказал он.

По его мнению, очень важно, что в этих крайне непростых условиях послание главы государства дает конкретные ответы на текущие риски и угрозы, четко расставляя приоритеты.

Президент страны отметил, что для Казахстана наивысшими приоритетами являются дальнейшее укрепление национального единства, развитие гражданского общества, а также создание новых стимулов для качественного роста экономики. Это позволит не только успешно преодолеть сегодняшние испытания, но и обеспечить развитие страны в постпандемический период, - добавил первый зампред партии.

В-третьих, Бауыржан Байбек подчеркнул системность и последовательность главы государства в реализации курса, направленного на дальнейшую политическую модернизацию, развитие гражданского общества, внедрение новых социальных стандартов, поддержку отечественного бизнеса, противодействие коррупции, а также повышение эффективности госаппарата.

Ход реализации ежегодных посланий и озвученной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" показывает, что приоритетное внимание уделяется таким важным вопросам, как качество системы здравоохранения, доступность образования, цифровизация, развитие регионов и многое другое. Особое внимание уделяется адресной, конкретной поддержке простых казахстанцев, повышению их благосостояния, - подчеркнул он.

По его информации, согласно анализу более 100 тысяч обращений граждан в общественные приемные партии, а также итогов многочисленных встреч депутатов "Nur Otan"-а с населением сегодня ТОП-3 актуальных проблем составляют вопросы роста цен, повышения коммунальных тарифов и обеспечения жильем. В этой связи 5 инициатив Главы государства, направленные на повышение доходов населения и стимулирование потребительского спроса в условиях продолжающейся пандемии, очень своевременны, считает Бауыржан Байбек.

Как правящая партия, Nur Otan обеспечит системный общественный контроль реализации Послания и Предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!". Так, уже с начала года исполнено 11% предвыборных обещаний на республиканском и 12% - на региональном уровнях. В конкретных цифрах это - 7,7 млн. кв. метров жилья, 34 школы на 12,2 тысячи и 68 детских садов на 4,5 тысячи мест, 77 новых предприятий на более 160 тысяч рабочих мест. До конца года будет введено еще 200 различных социальных объектов, в том числе новые школы, больницы и др. Отдельным блоком идёт масштабное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, - сообщил Бауыржан Байбек.