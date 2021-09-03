Какие товары подлежат маркировке в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 31 августа 2021 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает zakon.kz.
Теперь подлежат обязательной маркировке:
Как отмечается, обязательная маркировка в отношении обувных товаров, ввезенных в Казахстан или произведенных на территории республики Казахстан вводится с 1 ноября 2021 года.
Постановление вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Хотите быть в курсе важных новостей?