Второй игровой день US OPEN-2021 огорчил казахстанских болельщиков

В четырех матчах соревновательного дня выступили казахстанские теннисисты, передает zakon.kz.

Все они закончились поражением наших представителей. Вслед за Александром Бубликом сложили свои ракетки Ярослава Шведова и Анна Данилина. Казахстанская пара не смогла одолеть дуэт Алекса Гуарачи (Чили)/Дизайр Кравчук (США) – 3:6, 4:6, сообщает usopen.com.

В свою очередь Юлия Путинцева в паре с россиянкой Анной Калинской всухую проиграли первым сеяным турнира Кси (Тайпей)/Мертенс (Бельгия) – 0:6, 0:6. И напоследок, Галина Воскобоева с Александрой Саснович из Беларуси уступили российско-американскому тандему Кудерметова/Маттек-Сандс 4:6, 6:7.

Куандык Шынасилов