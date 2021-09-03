Знаменитый Олег Тактаров возвращается в "восьмиугольник"

Чемпион мира по смешанным единоборствам, известный российский актер Олег Тактаров после 13 лет отсутствия снова в октагоне, передает zakon.kz.

"Русский медведь", как его называют в мире единоборств, планирует провести бой в клетке против еще одной легенды UFC - американца Джеффа Монсона, - сообщает лига HFC MMA.

В свежем издании HFC MMA ветераны "боев без правил" продемонстрировали дуэль взглядов. Тактарову сейчас 54, за его плечами 17 выигрышей, 5 поражений, две ничьи. Джефф в свою очередь победил в 60 встречах, в 26 проиграл и только одна ничья.

Октагон состоит из восьми углов, обтянутых металлической сеткой. Этот восьмиугольник находится на высоте 1,2 метра, диаметр площади составляет 9,75 метра. Высота забора - 1,8 метра. Октагон выполнен по всем параметрам безопасности. Площадь клетки достаточно большая, чтобы соперники могли чувствовать себя максимально комфортно и не стоять на одном месте.

Куандык Шынасимов