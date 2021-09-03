В Сочи выпал первый снег

В российском курортном городе Сочи 3 сентября наступила зима - на Красной Поляне выпал первый снег, сообщает zakon.kz.

Краснодарский край сейчас находится во власти циклона, который прибыл из полярных районов, пишет "Комсомольская правда".

Из-за этого повсеместно идут дожди, гремят грозы, а накануне бушевал еще и ураган. Едва наступившая осень уже заявила о своих правах. Так, стихия начала разгон с Апшеронского района, где за ночь дожди затопили более двух сотен домов. Продолжила в Анапе, где уже по обыгранному летом сценарию затопило поселок Витязево. И закрепила погода результат градом, который выпал сразу в нескольких городах региона. А в Сочи 3 сентября на Красной Поляне выпал первый снег.

Белые хлопья туристы сейчас наблюдают сразу в нескольких точках. Засыпает горнолыжный курорт в основном на вершинах. Снег падает, начиная с отметки 2000 метров. Правда, пока белоснежных пейзажей нет - сугробы не появляются.

На Красной Поляне с самого утра отмечалась непривычно низкая температура. За ночь похолодало на 15 градусов. В итоге на самой нижней точке сейчас +16 градусов, однако на вершинах - отметки скорее декабрьские. Так, на Роза Пик, что находится на высоте 2320 метров, температура воздуха минус 6 градусов.

При этом синоптики говорят, что нынешнее похолодание хоть и сильное, но все же кратковременное. Уже в выходные дни в регионе температура начнет повышаться и вернется к обычным сентябрьским значениям.